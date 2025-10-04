Petits lecteurs, grands rêveurs… Montbard

Petits lecteurs, grands rêveurs…

Passage Georges Brassens Montbard Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

Un moment de tendresse, de poésie et de douceur à partager avec son enfant, pour le bercer, lui chuchoter des mots doux à l’oreille et câliner son petit cœur.Enfants de 0-3 ans. Gratuit Sur inscription. .

Passage Georges Brassens Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 27 32 mediatheque@montbard.fr

