Petits maîtres, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Petits maîtres Mercredi 8 avril, 14h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T14:00:00+02:00 – 2026-04-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-08T14:00:00+02:00 – 2026-04-08T16:00:00+02:00

Atelier créatif.

Dominique, de l’association Lire et faire Lire, vous propose un atelier créatif et ludique avec le papier.

Public de 7 à 11 ans

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/

Pliage & découpage Lecture Atelier créatif