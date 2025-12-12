Petits marchés de Montceaux-L’Étoile La Tour Montceaux-l’Étoile
Petits marchés de Montceaux-L’Étoile La Tour Montceaux-l’Étoile dimanche 1 février 2026.
Petits marchés de Montceaux-L’Étoile
La Tour Camping de la Tour Montceaux-l’Étoile Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 09:00:00
fin : 2026-09-06 13:00:00
Date(s) :
2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06
Un petit marché de producteurs vous est proposé le premier dimanche du mois avec de la charcuterie, du pain, des légumes, du miel,… .
La Tour Camping de la Tour Montceaux-l’Étoile 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 38 66 ot.marcigny-semur@wanadoo.fr
English : Petits marchés de Montceaux-L’Étoile
