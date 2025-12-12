Petits marchés de Montceaux-L’Étoile La Tour Montceaux-l’Étoile

Petits marchés de Montceaux-L’Étoile

La Tour Camping de la Tour Montceaux-l’Étoile Saône-et-Loire

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-09-06 13:00:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Un petit marché de producteurs vous est proposé le premier dimanche du mois avec de la charcuterie, du pain, des légumes, du miel,… .

La Tour Camping de la Tour Montceaux-l’Étoile 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 38 66 ot.marcigny-semur@wanadoo.fr

