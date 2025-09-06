Petits marchés de Pays Neuvéglise-sur-Truyère
Petits marchés de Pays Neuvéglise-sur-Truyère samedi 6 septembre 2025.
Cantal
Petits marchés de Pays Place de l’église Neuvéglise Neuvéglise-sur-Truyère Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 09:00:00
fin : 2025-06-27 12:30:00
Date(s) :
2025-09-06
Petit marché de producteurs.
.
Place de l’église Neuvéglise
Neuvéglise-sur-Truyère 15260 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 23 84 96
English :
Small farmers’ market.
German :
Kleiner Bauernmarkt.
Italiano :
Piccolo mercato agricolo.
Espanol :
Mercado de pequeños agricultores.
L’événement Petits marchés de Pays Neuvéglise-sur-Truyère a été mis à jour le 2024-08-24 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour