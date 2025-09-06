Petits marchés de Pays Neuvéglise-sur-Truyère

Petits marchés de Pays Neuvéglise-sur-Truyère samedi 6 septembre 2025.

Cantal

Petits marchés de Pays Place de l’église Neuvéglise Neuvéglise-sur-Truyère Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-06-27 12:30:00

Date(s) :

2025-09-06

Petit marché de producteurs.

.

Place de l’église Neuvéglise

Neuvéglise-sur-Truyère 15260 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 23 84 96

English :

Small farmers’ market.

German :

Kleiner Bauernmarkt.

Italiano :

Piccolo mercato agricolo.

Espanol :

Mercado de pequeños agricultores.

L’événement Petits marchés de Pays Neuvéglise-sur-Truyère a été mis à jour le 2024-08-24 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour