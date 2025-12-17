PETITS MÉTIERS (PÊCHEURS LOCAUX) PETITS MÉTIERS (PÊCHEURS LOCAUX) Saint-Cyprien

PETITS MÉTIERS (PÊCHEURS LOCAUX)

PETITS MÉTIERS (PÊCHEURS LOCAUX) Au port Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 08:00:00

fin : 2026-12-31 13:00:00

Date(s) :

2026-01-01

Tous les matins de l’année (sous réserve du temps et de la pêche) > Dès le retour des bateaux, les pêcheurs s’installent sur le quai pour vendre leur pêche du jour. Rougets, dorades, maquereaux… À Saint-Cyprien, le poisson ne peut pas être plus frais…

.

PETITS MÉTIERS (PÊCHEURS LOCAUX) Au port Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every morning of the year (weather and fishing permitting) > As soon as the boats return, the fishermen set up on the quay to sell their catch of the day. Red mullet, sea bream, mackerel? In Saint-Cyprien, fish couldn’t be fresher…

L’événement PETITS MÉTIERS (PÊCHEURS LOCAUX) Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-12-17 par OT DE SAINT CYPRIEN