Petits mondes sensibles Amilly

Petits mondes sensibles Amilly mercredi 13 août 2025.

Petits mondes sensibles

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 15:30:00

fin : 2025-08-27 16:30:00

Date(s) :

2025-08-13 2025-08-27

Petits mondes sensibles

Une découverte sensible, tactile et immersive de l’exposition A Family of Rooms. Un goûter est proposé en fin de séance !

Atelier gratuit sur réservation, nombres de places limité, pour les enfants de 12 mois à 5 ans. .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr

English :

Small sensitive worlds

German :

Kleine sensible Welten

Italiano :

Piccoli mondi sensibili

Espanol :

Pequeños mundos sensibles

L’événement Petits mondes sensibles Amilly a été mis à jour le 2025-07-22 par OT MONTARGIS