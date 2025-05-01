Petits mots et grande liberté : cartels éphémères à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo PARIS
Petits mots et grande liberté : cartels éphémères à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo PARIS mardi 10 mars 2026.
Mots mélangés
Les œuvres présentées dans l’exposition Hugo
décorateur ont été étudiées, scrutées et décrites à quatre mains par des
binômes de personnes réfugiées et de personnes bénévoles dans le cadre des
ateliers menés par l’écrivaine Sarah Bussy.
Programme mis en place par les
Éditions du Portrait
en
partenariat avec les associations Le Monde en têtes, Kodiko
avec le soutien de la Ville de Paris
et Paris Musées, ainsi que L’Oréal et Le fonds de dotation agnès b.
Cartels vagabonds
Deux groupes d’étudiants de deux universités
franciliennes proposent leur regard personnel sur des œuvres de de la
collection permanente et de l’exposition « Hugo décorateur » à travers
les cartels vagabonds rédigés lors des ateliers d’écriture et de
séminaires menés par leurs enseignants.
Cette
initiative s’inscrit dans le cadre du séminaire « La littérature au
musée » proposé par Xavier Galmiche aux étudiants du Master des Métiers de
l’édition de l’Europe centrale et orientale et du Master de Communication
Interculturelle et Muséologie de Sorbonne Université, ainsi que dans l’Atelier
d’écriture « Ecrire au Musée: cartels littéraires » proposé par
Caroline Marie aux étudiants en Licence « Création littéraire et
littératures du monde » de l’Université Paris 8.
Parole aux décors !
Lucienne Forest, commissaire amateure de
l’exposition « Regards » à la Maison de Victor Hugo, revient au musée
avec une série de cartels subjectifs donnant la parole aux objets et aux décors
imaginés par Victor Hugo.
Le
collectif Lucienne Forest, composé de patients, soignants et d’usagers de
psychiatrie a assuré à la Maison de Victor Hugo le commissariat de l’exposition
« Regards » en 2022, puis en 2024 a participé à l’installation et la
performance aux côtés de la photographe Caroline Feyt dans l’exposition
« Hugo s’escrime » réalisant des prises de vue et des pastilles
sonores. En 2026, le collectif signe certains cartels dans le cadre de
l’opération « Petits mots et grande liberté » à la Maison de Victor
Hugo.
Petits
mots et grande liberté avec
la participation de :
binômes
de personnes réfugiées et personnes bénévoles
étudiantes
et étudiants de Sorbonne Université et Université Paris 8
Lucienne
Forest
installation
éphémère du 9 mars au 26 avril 2026
Maison de Victor Hugo, exposition « Hugo
décorateur »
A l’invitation du musée, durant plusieurs semaines, bénévoles, étudiants, réfugiés, soignants et patients ont écrit des cartels des œuvres présentées dans l’exposition « Hugo décorateur ». Ces petits mots écrits en toute liberté sous forme de cartels – prennent place sur les murs du musée le temps du Printemps des Poètes.
Du mardi 10 mars 2026 au dimanche 26 avril 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 18h00
payant
Tarifs TP 11 euros TR: 9 euros
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-10T11:00:00+01:00
fin : 2026-04-26T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-10T10:00:00+02:00_2026-03-10T18:00:00+02:00;2026-03-11T10:00:00+02:00_2026-03-11T18:00:00+02:00;2026-03-12T10:00:00+02:00_2026-03-12T18:00:00+02:00;2026-03-13T10:00:00+02:00_2026-03-13T18:00:00+02:00;2026-03-14T10:00:00+02:00_2026-03-14T18:00:00+02:00;2026-03-15T10:00:00+02:00_2026-03-15T18:00:00+02:00;2026-03-17T10:00:00+02:00_2026-03-17T18:00:00+02:00;2026-03-18T10:00:00+02:00_2026-03-18T18:00:00+02:00;2026-03-19T10:00:00+02:00_2026-03-19T18:00:00+02:00;2026-03-20T10:00:00+02:00_2026-03-20T18:00:00+02:00;2026-03-21T10:00:00+02:00_2026-03-21T18:00:00+02:00;2026-03-22T10:00:00+02:00_2026-03-22T18:00:00+02:00;2026-03-24T10:00:00+02:00_2026-03-24T18:00:00+02:00;2026-03-25T10:00:00+02:00_2026-03-25T18:00:00+02:00;2026-03-26T10:00:00+02:00_2026-03-26T18:00:00+02:00;2026-03-27T10:00:00+02:00_2026-03-27T18:00:00+02:00;2026-03-28T10:00:00+02:00_2026-03-28T18:00:00+02:00;2026-03-29T10:00:00+02:00_2026-03-29T18:00:00+02:00;2026-03-31T10:00:00+02:00_2026-03-31T18:00:00+02:00;2026-04-01T10:00:00+02:00_2026-04-01T18:00:00+02:00;2026-04-02T10:00:00+02:00_2026-04-02T18:00:00+02:00;2026-04-03T10:00:00+02:00_2026-04-03T18:00:00+02:00;2026-04-04T10:00:00+02:00_2026-04-04T18:00:00+02:00;2026-04-05T10:00:00+02:00_2026-04-05T18:00:00+02:00;2026-04-07T10:00:00+02:00_2026-04-07T18:00:00+02:00;2026-04-08T10:00:00+02:00_2026-04-08T18:00:00+02:00;2026-04-09T10:00:00+02:00_2026-04-09T18:00:00+02:00;2026-04-10T10:00:00+02:00_2026-04-10T18:00:00+02:00;2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00;2026-04-12T10:00:00+02:00_2026-04-12T18:00:00+02:00;2026-04-14T10:00:00+02:00_2026-04-14T18:00:00+02:00;2026-04-15T10:00:00+02:00_2026-04-15T18:00:00+02:00;2026-04-16T10:00:00+02:00_2026-04-16T18:00:00+02:00;2026-04-17T10:00:00+02:00_2026-04-17T18:00:00+02:00;2026-04-18T10:00:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00;2026-04-19T10:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T18:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T18:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T18:00:00+02:00;2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T18:00:00+02:00
Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS
https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/printemps-des-poetes-petits-mots
Afficher la carte du lieu Maison de Victor Hugo et trouvez le meilleur itinéraire