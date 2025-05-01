Petits mots et grande liberté : cartels éphémères à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo PARIS

Mots mélangés

Les œuvres présentées dans l’exposition Hugo

décorateur ont été étudiées, scrutées et décrites à quatre mains par des

binômes de personnes réfugiées et de personnes bénévoles dans le cadre des

ateliers menés par l’écrivaine Sarah Bussy.

Programme mis en place par les

Éditions du Portrait

en

partenariat avec les associations Le Monde en têtes, Kodiko

avec le soutien de la Ville de Paris

et Paris Musées, ainsi que L’Oréal et Le fonds de dotation agnès b.

Cartels vagabonds

Deux groupes d’étudiants de deux universités

franciliennes proposent leur regard personnel sur des œuvres de de la

collection permanente et de l’exposition « Hugo décorateur » à travers

les cartels vagabonds rédigés lors des ateliers d’écriture et de

séminaires menés par leurs enseignants.

Cette

initiative s’inscrit dans le cadre du séminaire « La littérature au

musée » proposé par Xavier Galmiche aux étudiants du Master des Métiers de

l’édition de l’Europe centrale et orientale et du Master de Communication

Interculturelle et Muséologie de Sorbonne Université, ainsi que dans l’Atelier

d’écriture « Ecrire au Musée: cartels littéraires » proposé par

Caroline Marie aux étudiants en Licence « Création littéraire et

littératures du monde » de l’Université Paris 8.

Parole aux décors !

Lucienne Forest, commissaire amateure de

l’exposition « Regards » à la Maison de Victor Hugo, revient au musée

avec une série de cartels subjectifs donnant la parole aux objets et aux décors

imaginés par Victor Hugo.

Le

collectif Lucienne Forest, composé de patients, soignants et d’usagers de

psychiatrie a assuré à la Maison de Victor Hugo le commissariat de l’exposition

« Regards » en 2022, puis en 2024 a participé à l’installation et la

performance aux côtés de la photographe Caroline Feyt dans l’exposition

« Hugo s’escrime » réalisant des prises de vue et des pastilles

sonores. En 2026, le collectif signe certains cartels dans le cadre de

l’opération « Petits mots et grande liberté » à la Maison de Victor

Hugo.

Petits

mots et grande liberté avec

la participation de :

binômes

de personnes réfugiées et personnes bénévoles

étudiantes

et étudiants de Sorbonne Université et Université Paris 8

Lucienne

Forest

installation

éphémère du 9 mars au 26 avril 2026

Maison de Victor Hugo, exposition « Hugo

décorateur »

A l’invitation du musée, durant plusieurs semaines, bénévoles, étudiants, réfugiés, soignants et patients ont écrit des cartels des œuvres présentées dans l’exposition « Hugo décorateur ». Ces petits mots écrits en toute liberté sous forme de cartels – prennent place sur les murs du musée le temps du Printemps des Poètes.

Du mardi 10 mars 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

Tarifs TP 11 euros TR: 9 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-10T11:00:00+01:00

fin : 2026-04-26T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-10T10:00:00+02:00_2026-03-10T18:00:00+02:00;2026-03-11T10:00:00+02:00_2026-03-11T18:00:00+02:00;2026-03-12T10:00:00+02:00_2026-03-12T18:00:00+02:00;2026-03-13T10:00:00+02:00_2026-03-13T18:00:00+02:00;2026-03-14T10:00:00+02:00_2026-03-14T18:00:00+02:00;2026-03-15T10:00:00+02:00_2026-03-15T18:00:00+02:00;2026-03-17T10:00:00+02:00_2026-03-17T18:00:00+02:00;2026-03-18T10:00:00+02:00_2026-03-18T18:00:00+02:00;2026-03-19T10:00:00+02:00_2026-03-19T18:00:00+02:00;2026-03-20T10:00:00+02:00_2026-03-20T18:00:00+02:00;2026-03-21T10:00:00+02:00_2026-03-21T18:00:00+02:00;2026-03-22T10:00:00+02:00_2026-03-22T18:00:00+02:00;2026-03-24T10:00:00+02:00_2026-03-24T18:00:00+02:00;2026-03-25T10:00:00+02:00_2026-03-25T18:00:00+02:00;2026-03-26T10:00:00+02:00_2026-03-26T18:00:00+02:00;2026-03-27T10:00:00+02:00_2026-03-27T18:00:00+02:00;2026-03-28T10:00:00+02:00_2026-03-28T18:00:00+02:00;2026-03-29T10:00:00+02:00_2026-03-29T18:00:00+02:00;2026-03-31T10:00:00+02:00_2026-03-31T18:00:00+02:00;2026-04-01T10:00:00+02:00_2026-04-01T18:00:00+02:00;2026-04-02T10:00:00+02:00_2026-04-02T18:00:00+02:00;2026-04-03T10:00:00+02:00_2026-04-03T18:00:00+02:00;2026-04-04T10:00:00+02:00_2026-04-04T18:00:00+02:00;2026-04-05T10:00:00+02:00_2026-04-05T18:00:00+02:00;2026-04-07T10:00:00+02:00_2026-04-07T18:00:00+02:00;2026-04-08T10:00:00+02:00_2026-04-08T18:00:00+02:00;2026-04-09T10:00:00+02:00_2026-04-09T18:00:00+02:00;2026-04-10T10:00:00+02:00_2026-04-10T18:00:00+02:00;2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00;2026-04-12T10:00:00+02:00_2026-04-12T18:00:00+02:00;2026-04-14T10:00:00+02:00_2026-04-14T18:00:00+02:00;2026-04-15T10:00:00+02:00_2026-04-15T18:00:00+02:00;2026-04-16T10:00:00+02:00_2026-04-16T18:00:00+02:00;2026-04-17T10:00:00+02:00_2026-04-17T18:00:00+02:00;2026-04-18T10:00:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00;2026-04-19T10:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T18:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T18:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T18:00:00+02:00;2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T18:00:00+02:00

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS

https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/printemps-des-poetes-petits-mots



Afficher la carte du lieu Maison de Victor Hugo et trouvez le meilleur itinéraire

