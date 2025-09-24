PETITS MUSICIENS Médiathèque de Chevillon Chevillon

PETITS MUSICIENS Mercredi 24 septembre, 11h15 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur réservation

Solène, professeur au conservatoire de musique de Saint-Dizier nous propose une séance musicale pour les enfants autour de l’écoute et de la danse et des comptines.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70

Atelier d’éveil musical