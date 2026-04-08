PETITS MUSICIENS, Médiathèque de Chevillon, Chevillon
PETITS MUSICIENS, Médiathèque de Chevillon, Chevillon mercredi 8 avril 2026.
PETITS MUSICIENS Mercredi 8 avril, 11h15 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T11:15:00+02:00 – 2026-04-08T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-08T11:15:00+02:00 – 2026-04-08T12:00:00+02:00
Solène, professeur au conservatoire de musique de Saint-Dizier nous propose une séance musicale pour les enfants autour de l’écoute et de la danse et des comptines.
Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]
Atelier d’éveil musical
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