Petits musiciens Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier mercredi 5 novembre 2025.

Sur inscription

Début : 2025-11-05T10:00:00 – 2025-11-05T10:45:00

Fin : 2025-11-26T10:00:00 – 2025-11-26T10:45:00

Un enseignant du conservatoire vous propose un cours d’éveil musical à la médiathèque.

Cet atelier, au travers de jeux musicaux agréables pour les petits, permet de développer l’oreille, le sens rythmique et la voix.

L’enfant découvrira le monde musical (instruments, style et genre…) et le plaisir qu’il suscite tout au long de l’année.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

