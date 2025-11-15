Petits mutants : atelier de modelage pour enfants et adolescents Musée Bourdelle PARIS

Petits mutants : atelier de modelage pour enfants et adolescents Musée Bourdelle PARIS samedi 15 novembre 2025.

En s’inspirant de l’œuvre les Mutants de Magdalena Abakanowicz, les enfants sont invités à créer leur propre « mutant » en argile : une créature hybride, entre animal et créature imaginaire. Chacun modèle une bête étrange, inquiétante ou drôle, sans souci de ressemblance. À la fin, une galerie de petits mutants prend vie : une étrange famille qui interroge nos peurs et notre imagination.

L’atelier est lié à l’exposition temporaire Magdalena

Abakanowicz. La trame de l’existence

Atelier de modelage pour enfants, dès 6 ans.

Un atelier de modelage pour enfants et adolescents en lien avec l’exposition temporaire « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence ».

Le samedi 13 décembre 2025

de 10h00 à 12h00

Le samedi 15 novembre 2025

de 10h00 à 12h00

payant

8 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/petits-mutants +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle https://www.facebook.com/museebourdelle