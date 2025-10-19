Petits Mystères dans Caen Visite spéciale famille Cour de l’Hôtel d’Escoville Caen

Cour de l’Hôtel d’Escoville 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados

Début : 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-26 18:30:00

2025-10-19 2025-10-26

La célèbre visite guidée Petits Mystères dans Caen s’adapte aux plus jeunes !

Suivez Nico le fantôme et partez à la découverte des secrets de Caen !

Partez à l’aventure dans les ruelles de Caen et découvrez ses légendes les plus étonnantes !

Guidés par votre animatrice… et par Nico le fantôme, compagnon espiègle, petits et grands deviendront de vrais explorateurs du passé.

Au programme histoires mystérieuses, jeux, défis rigolos et rencontres avec les secrets cachés de la ville.

Une visite immersive et familiale, pensée pour capter l’imagination des enfants (6–10 ans) et impliquer aussi les parents.

Une sortie idéale pour partager un moment drôle et mystérieux en famille ! .

Cour de l'Hôtel d'Escoville 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 16 info@caenlamer-tourisme.fr

English : Petits Mystères dans Caen Visite spéciale famille

The famous Petits Mystères dans Caen guided tour has been adapted for younger visitors!

German : Petits Mystères dans Caen Visite spéciale famille

Die berühmte Führung Kleine Mysterien in Caen ist nun auch für die Jüngsten geeignet!

Italiano :

La famosa visita guidata Piccoli misteri di Caen è stata adattata ai visitatori più giovani!

Espanol :

La famosa visita guiada Pequeños misterios de Caen se ha adaptado a los visitantes más jóvenes

