Petits naturalistes en herbe Creil

Petits naturalistes en herbe

Place François Mitterrand Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 11:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez découvrir en famille les collections de sciences naturelles du musée à travers les figures de Ernest Gallé et Jules Juillet. La visite se poursuivra dans le jardin où les enfants seront invités à récolter des végétaux et constituer leur propre page d’herbier, en s’essayant à l’écriture à la plume pour nommer les espèces récoltées.

Place François Mitterrand Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr

English :

Bring the whole family to discover the museum’s natural science collections through the eyes of Ernest Gallé and Jules Juillet. The visit continues in the garden, where children are invited to collect plants and create their own herbarium page, trying their hand at writing with a pen to name the species they have collected.

