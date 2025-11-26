PETITS PAPIERS THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

PETITS PAPIERS

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Un spectacle à mi chemin entre le clown et la danse.

Au tout début, il y a l’ennui et une chambre toute blanche, habitée par un personnage mi- clown mi- danseuse, toute de papier vêtue. Rien ne va, rien ne se passe plus dans cette chambre trop blanche. Une idée germe alors sortir et se risquer sur les chemins encore inconnus. Accompagnée de sa fidèle lampe de papier et de tous ses objets, elle se lance, elle part !

Sur sa route, elle rencontre des papiers, différents de ceux qu’elle connaît. Papier crépon ou papier de soie, papier journal ou papier cartonné, chaque feuille devient alors matière à jouer, à explorer. Des premiers essais à des idées de plus en plus farfelues, le personnage entre dans le jeu et la danse. Papiers lancés, froissés mais aussi caressés ou portés, entraînent le personnage vers de petits pas de danse à la poésie délicate et joyeuse.

Un spectacle pour aborder le départ, la rencontre avec l’inconnu et la matière avec humour et poésie.

Interprétation Isabelle MOLINA

Mise en scène Maelle GUIBERT .

A show halfway between clown and dance.

