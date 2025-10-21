PETITS PAPIERS THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse

PETITS PAPIERS THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse mardi 21 octobre 2025.

PETITS PAPIERS

THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-25 11:00:00

Date(s) :

2025-10-21

Le personnage est une femme toute de papier blanc vêtue, qui tourne en rond dans sa chambre toute blanche. Accompagnée de sa fidèle lampe de papier, elle se risque à quitter sa chambre pour partir à la rencontre de l’inconnu.

A partir de 6 mois

Nous assistons à agréable un spectacle ponctué de petites danses qui aborde le départ, la rencontre avec l’inconnu et la matière papier avec humour et poésie. .

THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

English :

The character is a woman dressed all in white paper, walking in circles in her all-white bedroom. Accompanied by her trusty paper lamp, she ventures out of her room to meet the unknown.

From 6 months

German :

Die Figur ist eine ganz in weißes Papier gekleidete Frau, die sich in ihrem ganz in weiß gehaltenen Zimmer im Kreis dreht. In Begleitung ihrer treuen Papierlampe wagt sie es, ihr Zimmer zu verlassen und sich auf die Suche nach dem Unbekannten zu machen.

Ab 6 Monaten

Italiano :

Il personaggio è una donna vestita di carta bianca che cammina in cerchio nella sua camera da letto completamente bianca. Accompagnata dalla sua fidata lampada di carta, si avventura fuori dalla sua stanza per incontrare l’ignoto.

Da 6 mesi

Espanol :

El personaje es una mujer vestida de papel blanco que camina en círculos por su habitación blanca. Acompañada por su fiel lámpara de papel, sale de su habitación al encuentro de lo desconocido.

A partir de 6 meses

L’événement PETITS PAPIERS Toulouse a été mis à jour le 2025-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE