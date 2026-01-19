PETITS PAPIERS THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

PETITS PAPIERS

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB
30 Rue de la Chaîne
Toulouse
Haute-Garonne

Début : 2026-02-04 15:30:00

fin : 2026-02-21 16:00:00

2026-02-04

Au tout début, il y a une chambre toute blanche et un drôle de personnage, petite femme de papier blanc vêtue, qui ne s’exprime que par des sons.

De 6 mois à 7 ans. Durée 30 minutes

Mais elle tourne en rond dans tout ce blanc, ses jeux habituels l’ennuient. Une idée germe alors partir à la découverte de l’extérieur, de l’inconnu. Accompagnée de sa fidèle lampe de papier et de ses objets, elle se lance, elle part !

Peu à peu des couleurs et de nouveaux papiers apparaissent, entraînant de petites danses surprises et des moments emplis d’humour et de poésie. .

At the very beginning, there’s an all-white room and a strange character, a little woman dressed in white paper, who expresses herself only through sounds.

From 6 months to 7 years. Running time: 30 minutes

