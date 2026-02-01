Petits pas dans le Bocage Savigny-en-Véron

Petits pas dans le Bocage

Munis de vos petites et grandes bottes, venez sillonner les chemins au cœur du Bocage avec un guide particulier Mareuil l’écureuil. Au cours de cette balade en famille, ce paysage mystérieux s’ouvrira à vous et vous dévoilera ses particularités, secrets et trésors insoupçonnés.

RDV 9H45 sur le parking de la mairie de Savigny en Veron

Sortie à destination des familles d’enfants de moins de 6 ans prévoir des bottes .

Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org

English :

Armed with boots big and small, come and explore the paths in the heart of the Bocage with a special guide: Mareuil the squirrel. During this family outing, this mysterious landscape will open up to you and reveal its unsuspected features, secrets and treasures.

