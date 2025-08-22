Petits pas dans les bois avec le Centre social de Figeac Figeac

Après deux annulations, nous revoila enfin avec les randonnées curieuses ! Direction Saint-Perdoux, ouvert à tous !

Cette randonnée vous emmène, au travers des bois du Ségala vers le souvenir de l’histoire minière du Figeacois.

Saint-Perdoux est un petit village à l’histoire riche, niché à mi-profondeur d’une serre figeacoise, ces vallons profonds qui déchirent le socle schisteux du Ségala en direction du Célé. Leurs coteaux sont le domaine de la forêt alors que les combes et les plateaux accueillent les herbages. La commune connaît encore aujourd’hui une vie agricole importante. L’église Saint-Pardulphe, mi-romane, mi-gothique, se tient à la pointe d’une langue rocheuse, surveillant son territoire. Mais Saint-Perdoux, est aussi, depuis la fin du XIXe s. jusqu’en 1948, une terre de mines de charbon.

Un chemin ombragée, un pique-nique et beaucoup de curiosité pour découvrir les trésors de la nature .

8, place vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01 centresocial@ville-figeac.fr

English :

After two cancellations, we’re finally back with the curious hikes! Heading for Saint-Perdoux, open to all!

This hike takes you through the woods of Ségala, to the memory of the mining history of the Figeac region.

Saint-Perdoux is a small village with a rich history, nestled halfway down a serre figeacoise, the deep valleys that tear through the schistose bedrock of the Ségala towards the Célé

German :

Nach zwei Absagen sind wir endlich wieder da mit den kuriosen Wanderungen! Richtung Saint-Perdoux, offen für alle!

Diese Wanderung führt Sie durch die Wälder der Ségala zu den Erinnerungen an die Bergbaugeschichte des Figeacois.

Saint-Perdoux ist ein kleines Dorf mit einer reichen Geschichte, das sich in die Tiefe eines Figeacoise-Treibhauses schmiegt, jener tiefen Täler, die den Schiefersockel des Ségala in Richtung Célé zerreißen

Italiano :

Dopo due annullamenti, torniamo finalmente con le escursioni curiose! Direzione Saint-Perdoux, aperta a tutti!

Questa escursione vi porterà attraverso i boschi di Ségala, dove vi verrà ricordata la storia mineraria della regione di Figeac.

Saint-Perdoux è un piccolo villaggio ricco di storia, adagiato a metà di una serre figeacoise, le profonde valli che squarciano la roccia scistosa della Ségala verso il Célé

Espanol :

Tras dos cancelaciones, ¡por fin volvemos con las excursiones curiosas! Rumbo a Saint-Perdoux, ¡abierto a todos!

Esta excursión le llevará por los bosques de Ségala, donde recordará la historia minera de la región de Figeac.

Saint-Perdoux es un pequeño pueblo con una rica historia, enclavado a medio camino de una serre figeacoise, los profundos valles que desgarran el lecho esquistoso del Ségala en dirección al Célé

