Petits pas en forêt

Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Cette matinée sera l’occasion d’ouvrir vos sens à la nature qui vous entoure observez les trésors de la forêt, sentez l’odeur du sous-bois, écoutez les animaux, ressentez sous vos pieds la puissance des arbres, goutez la nature !

Munis de vos petites et grandes bottes, tenez-vous prêt pour une immersion au cœur de la forêt, lieu de prédilection de Mareuil l’écureuil. Cette matinée sera l’occasion d’ouvrir vos sens à la nature qui vous entoure observez les trésors de la forêt, sentez l’odeur du sous-bois, écoutez les animaux, ressentez sous vos pieds la puissance des arbres, goutez la nature !

RDV 9H45 en forêt de Montgoger Porte Sainte Catherine à St Epain

Remarques à destination des familles avec des enfants de moins de 6 ans prévoir des bottes .

Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This morning will be an opportunity to open up your senses to the nature that surrounds you: observe the treasures of the forest, smell the undergrowth, listen to the animals, feel the power of the trees under your feet, taste nature!

L’événement Petits pas en forêt Saint-Épain a été mis à jour le 2026-02-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme