Petits Patapons bébés lecteurs Châtellerault
Petits Patapons bébés lecteurs Châtellerault samedi 13 septembre 2025.
Petits Patapons bébés lecteurs
Place Dupleix Châtellerault Vienne
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Les bibliothécaires sélectionnent des histoires et les racontent aux bébés et très jeunes enfants. .
Place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
