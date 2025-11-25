Petits Patapons bébés lecteurs

Place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

.

Place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

English : Petits Patapons bébés lecteurs

German : Petits Patapons bébés lecteurs

Italiano :

Espanol : Petits Patapons bébés lecteurs

L’événement Petits Patapons bébés lecteurs Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne