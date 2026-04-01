Petits paysans Les Chevaux du Coat Plourivo
Petits paysans Les Chevaux du Coat Plourivo jeudi 23 avril 2026.
Petits paysans
Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:30:00
fin : 2026-04-23 12:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Pour les enfants de 4 à 8 ans. Un temps pour découvrir et soigner les animaux (poules, cochons d’Inde, chèvres, brebis…) puis découverte des activités avec le poney voltige, jeux avec les poneys, balade. .
Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76
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English :
L’événement Petits paysans Plourivo a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol