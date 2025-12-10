Petits points, grandes idées le néo-impressionnisme, de Seurat à Matisse Andernos-les-Bains

Petits points, grandes idées le néo-impressionnisme, de Seurat à Matisse

Conférence Histoire de l’Art par Formes et Couleurs,

À la fin du XIXe siècle, des peintres réinventent la lumière avec une méthode aussi audacieuse que novatrice juxtaposer de petites touches de couleur pure pour faire vibrer la matière sous l’œil du spectateur.

De Georges Seurat — le fondateur du mouvement — à Paul Signac, du Belge Van Rysselberghe à un jeune Matisse en quête de liberté, cette conférence vous invite à découvrir comment ces artistes ont transformé la peinture en un véritable laboratoire d’idées. Entre science, sensation et poésie, le néo-impressionnisme a tracé les chemins de la modernité. Une plongée haute en couleurs dans un art qui unit rigueur et émotion, précision et rêve. .

