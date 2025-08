PETITS POUCES Sérignan

PETITS POUCES Sérignan samedi 27 septembre 2025.

PETITS POUCES

146 Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Petits Pouces : un moment de découverte sensorielle et d’éveil culturel pour les tout‑petits (6 mois à 3 ans). Gratuit, sur réservation.

Petits Pouces invite les tout‑petits (de 6 mois à 3 ans) et leurs accompagnants à partager un moment d’éveil culturel et sensoriel. Chansons, comptines, histoires et jeux favorisent la curiosité et l’émerveillement dès le plus jeune âge. Gratuit, sur réservation obligatoire. .

146 Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr

English :

Petits Pouces: a moment of sensory discovery and cultural awakening for the very young (6 months to 3 years). Free, booking required.

German :

Petits Pouces?: Ein Moment der sensorischen Entdeckung und des kulturellen Erwachens für die ganz Kleinen (6 Monate bis 3 Jahre). Kostenlos, mit Reservierung.

Italiano :

Petits Pouces: un momento di scoperta sensoriale e di risveglio culturale per i più piccoli (da 6 mesi a 3 anni). Gratuito, su prenotazione.

Espanol :

Petits Pouces: un momento de descubrimiento sensorial y despertar cultural para los más pequeños (de 6 meses a 3 años). Gratuito, previa reserva.

L’événement PETITS POUCES Sérignan a été mis à jour le 2025-07-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE