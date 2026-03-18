Petits poussins & chocolats Lab71 Dompierre-les-Ormes

Petits poussins & chocolats

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:30:00

fin : 2026-04-08 17:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-17

Petits poussins, partez à la recherche des chocolats cachés à l’Arboretum de Pézanin ! Suivez les lapins de Pâques, participez à des ateliers et profitez de jolies histoires contées. .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

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English : Petits poussins & chocolats

L’événement Petits poussins & chocolats Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-03-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)