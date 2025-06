Petits radeaux sur le canal 8ème édition Route de la Loubière Pertuis 29 juin 2025 07:00

Vaucluse

Petits radeaux sur le canal 8ème édition Dimanche 29 juin 2025 à partir de 9h30.

Rdv au pont de Viguier. Route de la Loubière Pont de Viguier Pertuis Vaucluse

La ville de Pertuis organise pour la 8ème fois la balade en radeaux sue le canal.

Infos et réservation sur l’affiche, où au 04 90 79 51 03 (Direction des sports)

-RDV au Pont de viguier , route de la Loubière à 9h30 le 29 juin.

-Départ 10h, durée moyenne du parcours sur le canal ( 2.,5 km) est estimée à 1h30

-8 embarcations de 4 personnes

-Participation gratuite

-Collation offerte à tous les participants en fin de matinée .

Route de la Loubière Pont de Viguier

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 51 03

English :

For the 8th time, the town of Pertuis organizes a raft trip on the canal.

Information and booking on the poster, or by calling 04 90 79 51 03 (Direction des sports)

German :

Die Stadt Pertuis organisiert zum 8. Mal die Floßfahrt auf dem Kanal.

Infos und Reservierung auf dem Plakat oder unter der Nummer 04 90 79 51 03 (Sportdirektion)

Italiano :

Per l’ottava volta, la città di Pertuis organizza una gita in zattera sul canale.

Informazioni e prenotazioni sul manifesto o al numero 04 90 79 51 03 (Dipartimento Sport)

Espanol :

Por 8ª vez, la ciudad de Pertuis organiza un paseo en balsa por el canal.

Información y reservas en el cartel o llamando al 04 90 79 51 03 (Departamento de Deportes)

