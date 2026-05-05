Petits secrets du Caprice (sortie contée pour enfants), Lieu de rdv donné à la réservation, Saint-Aubin-d’Arquenay
Petits secrets du Caprice (sortie contée pour enfants), Lieu de rdv donné à la réservation, Saint-Aubin-d’Arquenay mardi 4 août 2026.
Petits secrets du Caprice (sortie contée pour enfants) Mardi 4 août, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T14:30:00+02:00 – 2026-08-04T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-04T14:30:00+02:00 – 2026-08-04T16:30:00+02:00
Laissez votre imaginaire vous emporter à la rencontre des histoires secrètes du Bois du Caprice. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.
Animation jeune public (dès 3 ans), sur réservation au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr
(2-3 km/2h) – Niveau 1
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Laissez votre imaginaire vous emporter à la rencontre des histoires secrètes du Bois du Caprice. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados. Animation jeune public (dès 3 ans), sur…
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