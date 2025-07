Petits silences gênés Back Step Théâtre Vichy

Petits silences gênés Back Step Théâtre Vichy vendredi 22 août 2025.

Petits silences gênés

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-22 21:00:00

fin : 2025-08-22 10:30:00

Date(s) :

2025-08-22

Ils pensaient passer une soirée mémorable, ils vont être servis ! Parfois, Il y a des amis qu’il vaut mieux ne pas retrouver…

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 83 02 11 lebacksteptheatre@gmail.com

English :

They thought they’d have a memorable evening, but they’re in for a treat! Sometimes, there are friends you’d rather not meet again…

German :

Sie dachten, sie würden einen unvergesslichen Abend verbringen, doch sie werden bedient! Manchmal gibt es Freunde, die man besser nicht wiedersieht…

Italiano :

Pensavano di passare una serata memorabile, ma si sono trovati di fronte a una sorpresa! A volte ci sono amici che si preferisce non incontrare più…

Espanol :

Pensaban que pasarían una velada memorable, ¡pero les espera una sorpresa! A veces hay amigos con los que preferirías no volver a encontrarte…

