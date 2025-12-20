Petits trappeurs aventures en famille à Iraty D19 Larrau

Petits trappeurs aventures en famille à Iraty

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Virginie, accompagnatrice en montagne, vous invite à la rejoindre à Iraty.

Cette demi-journée fera plaisir aux familles qui veulent passer un moment convivial dans la nature. Le cadre montagnard et les ateliers réveilleront votre curiosité et encourageront les liens authentiques. Nous adapterons les ateliers en fonction des conditions météorologiques

– construction d’un igloo,

– petite marche d’exploration pour observer des traces d’animaux et des petites bêtes du sol avec une loupe,

– chasse au trésor avec une vraie carte.

À partir de 6 ans. De 5 à 15 personnes maximum. Sur réservation. .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 85 54 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petits trappeurs aventures en famille à Iraty

L’événement Petits trappeurs aventures en famille à Iraty Larrau a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme Pays Basque