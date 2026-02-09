PETITS TRÉSORS ET HISTOIRE DE NOS PLANTES MÉDICINALES Évellys
Remungol Évellys Morbihan
Venez découvrir de 10 à 12h nos plantes bienfaisantes au cours d’une balade proposée par Marie Delenclos de Cultivez sa santé. Au gré du parcours, vous apprendrez à connaître leurs qualités et vous pourrez goûter quelques-unes de leurs saveurs lors d’une dégustation servie à l’issue de la balade. Sur inscription auprès des médiathèques, limité à 20 personnes. .
Remungol Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 44 25
