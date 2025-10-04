Petits yeux, grands curieux bibliothèque d’étude et du patrimoine Grenoble

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

En famille, venez découvrir une sélection d’œuvres de l’artothèque, accompagnée de lectures et de comptines. Œuvres, histoires et chansons viendront enchanter les tout-petits et captiver les plus grands. Un moment pour découvrir, regarder, écouter et partager ensemble !

Sur réservation sur le site de la bibliothèque

Durée : 45 minutes

bibliothèque d’étude et du patrimoine 12, bd Maréchal Lyautey Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://bm-grenoble.fr [{« type »: « link », « value »: « https://bm-grenoble.fr/ »}]

