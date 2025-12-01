Petr Boháč x Théâtre national de Prague : Perpetuum Centre tchèque de Paris Paris

La pièce de théâtre Perpetuum est le fruit d’une collaboration de La Manufacture – Avignon – et du Théâtre national de Prague – Laterna Magika. L’histoire s’inspire de l’héritage de Václav Havel et raconte le destin d’un prisonnier sans nom dont les actes libres défient la peur et les régimes autoritaires.

Perpetuum se veut le récit de ceux qui sont souvent invisibles et dont les actes, à première vue, ne remplissent pas les critères attribués aux actes héroïques. La pièce se veut également le récit de ceux qui, souvent anonymes, n’étaient pas prédestinés à accomplir ce qu’ils ont fini par accomplir. Et pourtant, ils sont craints par les puissants. Et pourtant, les gens racontent à propos d’eux des légendes chevaleresques dans l’intimité de leurs cuisines. Et pourtant, ils donnent l’espoir que le monde sera au moins un peu meilleur qu’il n’y paraît.

La pièce Perpetuum est une représentation solo pour Roman Zotov, mise en scène par Petr Boháč.

Venez assister à la représentation d’une étape de construction de la pièce de théâtre Perpetuum, qui combine théâtre physique et vidéo !

Le mardi 16 décembre 2025

de 19h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

