Pétrarque, vie chantée – chant et luth Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS

Inspiré du Chansonnier, recueil de 366 poèmes retraçant jour après jour l’amour passionné et tragique du poète pour la mystérieuse Laure, ce concert fait résonner une langue étonnamment moderne, vibrante d’amour, d’absence et de deuil.

Les musiciens de la Renaissance ont mis en musique cette histoire universelle en s’accompagnant au luth, avec des mélodies épurées qui laissent toute sa place à la force du texte.

Ce récital s’adresse autant aux mélomanes qu’aux amateurs de poésie, et convient à tous les âges. Il alterne chansons en italien avec luth, poèmes déclamés en français et pièces pour luth seul. Des éclairages historiques et culturels ponctuent la performance, offrant au public des clés pour entrer pleinement dans cette histoire d’amour aux accents universels.

Plongez au cœur de la Renaissance italienne avec un récital en duo voix–luth dédié à Pétrarque (1304-1374), poète intemporel et père de l’italien moderne.

Le vendredi 16 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Tout public.

Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS