Petri Petri : installations vidéo sur le thème des mineurs de pierre de Favignana, Giardino dell’Impossibile, Favignana

Petri Petri : installations vidéo sur le thème des mineurs de pierre de Favignana 6 et 7 juin Giardino dell’Impossibile Trapani

Ticket € 15,00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

Petri Petri, installations vidéo sur le thème des mineurs de pierre de Favignana

Giardino dell’Impossibile Strada Comunale 10 Favignana Sicilia Favignana 91023 Trapani Sicilia +39 3334136673 http://www.giardinodellimpossibile.it La réalisation d’un jardin dans des environnements arides n’est pas impossible, mais peut aussi être gratifiant. Et en effet, dans l’expérience menée pendant six décennies par Maria Gabriella Campo à Favignana, l’aridité s’est transformée de limite en prétexte, thème conducteur pour créer un jardin méditerranéen original caractérisé surtout par la présence des carrières locales de calcarenite qui ont été transformées en demeures hypogées pour les espèces botaniques du monde entier. De cette façon, son Jardin de l’impossible, né à l’origine comme un lieu privé et tout pour lui-même, où vivre, penser et rêver s’est ouvert à de nouvelles perspectives révélatrices d’une « pensée » de paysage tourné vers l’île dans son ensemble, Sans frontières, dans le plein respect du territoire et de la mémoire d’une activité qui a eu une grande importance économique pour les lieux. Avec patience, travail et recherche aujourd’hui hibiscus, palmiers, agaves, nénuphars et roses, plantes indigènes et tropical Adresse complète : Strada Comunale Corso 10, 91023, Favignana (TP)

Petri Petri, installations vidéo sur le thème des mineurs de pierre de Favignana

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