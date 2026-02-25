Petrushka Paprika Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes Jeudi 5 mars, 10h00 Ille-et-Vilaine

Petrushka Paprika vous invite à un voyage enchanteur à travers une petite histoire poétique, pleine de tendresse et de simplicité.

Dans le cadre du festival les detrminé.e.s

Petrushka Paprika vous invite à un voyage enchanteur à travers une petite histoire poétique, pleine de tendresse et de simplicité. Plongez dans son univers captivant, où son laboratoire d’idées prend vie grâce à sa valise à histoires et ses créations de marionnettes et redécouvrez la beauté de l’enfance.

Petrushka Paprika invite également un spectacle de musique et de chant ainsi qu’une lecture d’histoires inspirantes pour les petits et les grands.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-05T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-05T11:30:00.000+01:00

1



Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

