Peubléto Colonnes Blanquefort

En raison de l’actualité et de la situation sanitaire, toute l’activité de la Scène nationale Carré-Colonnes est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Cet événement est donc reporté sur la saison 2020 – 2021. Une date sera communiquée ultérieurement.

Compagnie Auguste-Bienvenue

Danseur et chorégraphe d’origine burkinabée, Bienvenue Bazié vit à Bordeaux et travaille dans le monde entier. À Ouagadougou, le temps d’une visite à sa famille, le grand échalas qu’il est devenu revient sur les souvenirs de l’adolescent qu’il a été et interroge ses parents, désormais âgés : comment ont-ils vécu son choix, considéré au Burkina Faso comme un aveu d’échec, de devenir danseur ? Accompagnée du reportage réalisé à cette occasion, la danse de Bienvenue se fait pudeur, se fait douceur, pour remonter le temps du souvenir, gagner l’estime maternelle et la reconnaissance paternelle. Et finalement s’accomplir pleinement.

Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l'Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l'équipe qui s'étend sur l'international.

