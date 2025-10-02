PEUPLES ET MUSIQUES AU CINÉMA CINEMATHEQUE DE TOULOUSE Toulouse

CINEMATHEQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Cet événement culturel vous invite à découvrir les peuples du monde et leurs musiques à travers le 7ème art !

Depuis 1999, le festival fait vibrer Toulouse au rythme des cultures du monde. Cette année encore, il propose 11 projections (documentaires, fictions, ciné-concert), suivies de rencontres.

Mais l’expérience ne s’arrête pas aux écrans mini-concerts, animations et surprises musicales viennent rythmer ce week-end festif, placé sous le signe de la découverte et du partage.

Côté invités, réalisateurs, chanteurs, musiciens et chercheurs parmi lesquels Claude Sicre, Xavier Vidal, Rita Macedo, Fawzi Berger, Sarah Benillouche et Luck Razanajaona viendront enrichir le programme par leurs témoignages et leur passion. 5 .

CINEMATHEQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 33 05 contact@escambiar.com

English :

This cultural event invites you to discover the peoples of the world and their music through the 7th art!

German :

Dieses kulturelle Ereignis lädt Sie dazu ein, die Völker der Welt und ihre Musik durch die 7. Kunst zu entdecken!

Italiano :

Questo evento culturale vi invita a scoprire i popoli del mondo e la loro musica attraverso la settima arte!

Espanol :

Este acontecimiento cultural le invita a descubrir los pueblos del mundo y su música a través del 7º arte

