Peur au Domaine, l’exploration grandeur nature ! Hanvec
Peur au Domaine, l’exploration grandeur nature ! Hanvec mardi 21 octobre 2025.
Peur au Domaine, l’exploration grandeur nature !
Domaine de Menez Meur Hanvec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 14:30:00
fin : 2025-10-21 15:15:00
Date(s) :
2025-10-21
L’heure est au vent qui souffle, à la pluie et aux feuilles qui tombent … Saurez-vous repérer les traces laissées par le passage des animaux sauvages sur les chemins et dans les broussailles ? Oubliez vos peurs, entraînez vos sens et aiguisez vos connaissances !
– Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte.
– Chaussures de marche conseillées et tenue adaptées à la météo.
– Sur inscription au 02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr .
Domaine de Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Peur au Domaine, l’exploration grandeur nature ! Hanvec a été mis à jour le 2025-10-13 par OT LANDERNEAU DAOULAS