Peur au Domaine, l’exploration grandeur nature ! Hanvec

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 15:15:00

L’heure est au vent qui souffle, à la pluie et aux feuilles qui tombent … Saurez-vous repérer les traces laissées par le passage des animaux sauvages sur les chemins et dans les broussailles ? Oubliez vos peurs, entraînez vos sens et aiguisez vos connaissances !

– Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte.

– Chaussures de marche conseillées et tenue adaptées à la météo.

– Sur inscription au 02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr .

Domaine de Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

