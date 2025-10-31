Peur en panne, une chasse au trésor d’halloween : venez frissonner avec le cnrs et l’université psl Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes Paris

Peur en panne, une chasse au trésor d’halloween : venez frissonner avec le cnrs et l’université psl Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes Paris vendredi 31 octobre 2025.

C’est une catastrophe ! Madame Lafrousse

– « la Peur » pour les intimes, cette vénérable institution du frisson

qui terrorise l’humanité depuis l’aube des temps – vient de se rendre

compte qu’elle n’effraye plus personne !

Ombres rampantes, hurlements nocturnes, présages funestes… toute sa

collection d’épouvante ne provoque plus que des bâillements polis. Une déconvenue en cette nuit d’Halloween – mais surtout une catastrophe évolutionniste pour la survie de l’espèce humaine !

En y réfléchissant bien, le problème avait sans doute commencé trois

jours plus tôt, quand un brillant chercheur, dans un de ces labos qui

pullulent sur la Montagne Ste-Geneviève, avait tenté de

prouver scientifiquement l’existence des fantômes. Se pouvait-il que

Madame Lafrousse – exposée de trop près à cette mixture blasphématoire – ait corrompu ses pouvoirs spectraux ?

Événement gratuit sur inscription

Les groupes ne pourront excéder 5 personnes.

Certaines énigmes nécessitent l’accès à des animations en ligne :

pensez à vous équiper d’un smartphone pour scanner les QR codes dans le

livret de jeu.

pensez à vous équiper d’un smartphone pour scanner les QR codes dans le livret de jeu. Il s’agit d’une chasse au trésor nocturne : l’aventure débutera

après le coucher du soleil. Nous vous recommandons vivement de vous

munir d’une lampe de poche (ou d’activer la fonction lampe de votre

smartphone) pour mieux vous orienter et repérer les étapes du parcours.

Partenaires

Action financée par l’Agence Nationale de la Recherche dans le cadre des

appels à projets Science Avec et Pour la Société – Culture Scientifique

Technique et Industrielle pour les projets JCJC et PRC des appels à

projets génériques 2020 et 2021 (SAPS-CSTI 2020 et 2021)

> Conception et game design : Ma Langue Au Chat

> Création graphique du livret de jeu : Thibault Inglebert – Illustrations générées par l’IA

Halloween est en péril ! Madame Lafrousse, figure illustre de l’épouvante, a été déchue de ses pouvoirs. Le 31 octobre, l’Université PSL et le CNRS vous invitent, à travers une chasse au trésor inédite, à arpenter les rues du Quartier latin et de son patrimoine scientifique d’exception pour venir en aide à cette dernière. Mystères du cerveau, redoutables prédateurs des profondeurs marines, potions maléfiques… saurez-vous résoudre les énigmes pour faire perdurer le règne de terreur de Madame Lafrousse ?

Le vendredi 31 octobre 2025

de 18h00 à 22h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 150 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-31T19:00:00+01:00

fin : 2025-10-31T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-31T18:00:00+02:00_2025-10-31T22:00:00+02:00

Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes 10, rue Vauquelin 75005 Paris

https://psl.eu/agenda/peur-en-panne-une-chasse-au-tresor-dhalloween-venez-frissonner-avec-le-cnrs-et-luniversite marie.lods@psl.eu https://www.facebook.com/events/1439368050951338?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1439368050951338?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D