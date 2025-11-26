PEUR ? ET ALORS ! THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

PEUR ? ET ALORS !

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-14

Un spectacle sur le dépassement de soi, la place des émotions et surtout la gestion de la peur.

Quand on est enfant, on a parfois peur. Peur du noir, peur de nos cauchemars, des monstres effrayants et même d’un tout petit rien… Et alors ?

C’est l’histoire de deux enfants, deux sœurs. L’aînée prétend ne jamais avoir la trouille et adore donner la frousse à la plus jeune qui a peur de tout… Alors elle voudrait grandir pour arrêter d’avoir peur. Seules à la maison, en l’absence de leur maman, leur chambre, la cuisine, le grenier vont devenir pour elles le théâtre d’une épopée réjouissante et de chansons farfelues où l’imagination n’aura plus de limite.

Quand soudain une disparition mystérieuse vient troubler leurs jeux, l’angoisse s’invite… Alors les objets du quotidien se métamorphosent en créatures étranges et l’obscurité du grenier leur réserve un vrai frisson. Seront-elles capables d’affronter leurs peurs pour faire face aux ombres inquiétantes, aux rencontres et découvertes étonnantes ? C’est drôlement effrayant !

Texte, mise en scène et jeu Mira Simova & Pascale Henne

Collaboration artistique Guillaume Langou

Création lumières Pascal Bonnet

Conception Vidéo Marie Dilliès

Décors Pierre Henne & Michel Arnaud

Costumes Michelle Boyer

Musiques Zitoune & Pascale Henne

Conception affiche Lucie Gavignaud .

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73

English :

A show about surpassing oneself, the place of emotions and, above all, dealing with fear.

L’événement PEUR ? ET ALORS ! Muret a été mis à jour le 2025-11-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE