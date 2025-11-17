Peut-on choisir ses frères ? Café des Champs Libres Rennes Mercredi 17 décembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

La fraternité est-elle universelle ?

Choisir ses frères semble répondre au troisième terme de la devise de la République : la fraternité. Pourtant, le choix des frères n’est-il pas implicitement discriminatoire ? Qu’en est-il en effet des « sœurs » ? Qu’en est-il aussi de ceux qui ne sont pas choisis ou reconnus comme des frères ?

Rencontre animée par Philippe Gouet et Gérard Amicel (Société bretonne de philosophie).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-17T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-17T19:30:00.000+01:00

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine