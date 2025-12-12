Peut-on déjouer les fake news ? Avec Richard Monvoisin Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes Vendredi 30 janvier 2026, 17h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Dans notre ère numérique, difficile de naviguer de manière éclairée tant les fausses informations se propagent à une vitesse alarmante.

Peut-on déjouer les fake news ?

Richard Monvoisin, spécialiste de l’étude des croyances, enseigne la pensée critique à l’Université Grenoble-Alpes, fournit des techniques applicables au quotidien pour identifier et contrer la désinformation, offrant ainsi une compréhension globale du phénomène.

Rencontre animée par Arnaud Wassmer et suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Le Failler.

Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine