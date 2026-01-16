Peut-on encore voyager ? Café des Champs Libres Rennes Mercredi 11 février, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

En principe, voyager c’est sortir de son environnement familier, partir à la découverte de l’inconnu. Est-ce toujours le cas à l’ère du tourisme de masse ?

L’urgence climatique, la dégradation des écosystèmes, les inégalités économiques et les tensions géopolitiques, ne font-elles pas du voyage un luxe

devenu trop « coûteux » ? Voire condamnable moralement ? Entre désir d’ouverture et impératif de sobriété, entre liberté individuelle et conscience des limites planétaires, est-il encore possible de voyager ?

Discussion animée par Amine Boukerche et Gérard Amicel, de la Société bretonne de philosophie.

Début : 2026-02-11T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-11T19:30:00.000+01:00

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



