Peut-on parler d’un patrimoine de la montagne ? Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire Saint-Étienne

Début : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T17:30:00

Fin : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T17:30:00

16h : « Peut-on parler d’un patrimoine de la montagne ? « – par Michel DEPEYRE, professeur et enseignant-chercheur à l’Université Jean Monnet

Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire 9 rue du Théâtre 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477340369 http://memorial-loire42.fr/ Inauguré en 1999, le Mémorial porte et diffuse les valeurs de ses fondateurs, Résistants et Déportés de la Loire : valorisation de l’engagement, promotion du vivre-ensemble, lutte contre les discriminations et toute forme d’extrémisme.

Depuis son ouverture, face à la disparition des derniers témoins, et avec l’aide de l’Université Jean Monnet, des Archives Municipales et Départementales, le Mémorial a acquis une véritable légitimité sur la période de la Seconde Guerre mondiale.

Il se veut un espace de ressources important du département sur cette période de l’Histoire.

Devant un monde en constante évolution et les préoccupations des jeunes générations, le Mémorial a ajouté à son domaine de compétences les problématiques du monde contemporain. Il envisage ainsi le passé comme un outil au service du temps présent pour que son apprentissage permette une meilleure compréhension de situations actuelles, parfois analogues.

Lieu d’ouverture et de partage, le Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire s’appuie sur de nombreux partenariats pour susciter à la fois réflexion et émotion dans chacun des projets qu’il mène. Parking des Ursules

