Les contraintes sur les systèmes agricoles et alimentaires (Climat, marchés, épidémies de maladies animales) font resurgir dans le débat public des notions de « souveraineté alimentaire » ou même « d’autonomie alimentaire ». Mais peut-on relocaliser notre alimentation ? Et est-ce même souhaitable. par Damien Conaré, Secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentations du monde.

Constraints on agricultural and food systems (climate, markets, animal disease epidemics) have led to a resurgence in public debate around notions of « food sovereignty » or even « food autonomy ». But can we relocalize our food? And is it even desirable? by Damien Conaré, General Secretary of the UNESCO World Food Chair.

Die Zwänge, denen die Agrar- und Lebensmittelsysteme ausgesetzt sind (Klima, Märkte, Ausbrüche von Tierkrankheiten), lassen in der öffentlichen Debatte Begriffe wie « Ernährungssouveränität » oder sogar « Ernährungsautonomie » wieder aufkommen. Aber können wir unsere Ernährung überhaupt relokalisieren? Und ist dies überhaupt wünschenswert. von Damien Conaré, Generalsekretär des UNESCO-Lehrstuhls für Welternährung.

I vincoli imposti ai sistemi agricoli e alimentari (clima, mercati, epidemie di malattie animali) hanno portato a una ripresa del dibattito pubblico sul concetto di « sovranità alimentare » o addirittura di « autonomia alimentare ». Ma possiamo rilocalizzare il nostro cibo? Ed è addirittura auspicabile? di Damien Conaré, Segretario generale della Cattedra Mondiale dell’Alimentazione dell’UNESCO.

Las limitaciones de los sistemas agrícolas y alimentarios (clima, mercados, epidemias de enfermedades animales) han hecho resurgir el debate público en torno a las nociones de « soberanía alimentaria » o incluso de « autonomía alimentaria ». Pero, ¿es posible relocalizar la alimentación? Damien Conaré, Secretario General de la Cátedra UNESCO de Alimentación Mundial.

