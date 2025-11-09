Peut-on traduire coeur à coeur ? Musée départemental Arles antique Arles

Dimanche 9 novembre 2025 de 10h30 à 11h30. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Peut-on vraiment transmettre les émotions d’un texte antique ? Maxime Rovère explore comment la traduction des ̀ de Sénèque peut parfois censurer le cœur

Réflexions sur la censure de l’émotion chez Sénèque



Si la traduction littéraire a vocation à faire passer un texte d’un monde à l’autre, la tradition philosophique lui pose deux difficultés particulières.

L’une, évidente, vise à introduire dans une langue des concepts forgés dans une autre Cicéron passant du grec au latin, Descartes passant du latin au français, se sont heurtés à cette difficulté. Mais il y a parfois plus embarrassant, lorsque la sensibilité éloigne les traducteurs des auteurs au point qu’ils deviennent incapables de restituer, voire de tout simplement reconnaître, leurs émotions.



C’est ce qui s’est passé avec les Lettres à Lucilius de Sénèque à mesure que ce texte était de plus en plus lu dans les langues européennes, il s’est trouvé orienté vers plus d’abstraction, profondément intellectualisé. Comment expliquer cette déformation ? Pouvons-nous encore rappeler à nous l' »animus », siège des émotions, « cœur » sensible de cette philosophie ?



Par Maxime Rovère .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

English :

Can we really convey the emotions of an ancient text? Maxime Rovère explores how translating Seneca’s ̀ can sometimes censor the heart

German :

Kann man die Emotionen eines antiken Textes wirklich übertragen? Maxime Rovère untersucht, wie die Übersetzung von Senecas ̀ manchmal das Herz zensieren kann

Italiano :

Possiamo davvero trasmettere le emozioni di un testo antico? Maxime Rovère esplora come la traduzione dell’ ̀ di Seneca possa talvolta censurare il cuore…

Espanol :

¿Podemos transmitir realmente las emociones de un texto antiguo? Maxime Rovère explora cómo la traducción del ̀ de Séneca puede a veces censurar el corazón…

