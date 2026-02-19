Peut-on vivre sans musique? atelier philomobile Salle Ducreux Château du Désert Maîche
Salle Ducreux Château du Désert 9 Chemin de la Canissière Maîche Doubs
Début : 2026-03-26 19:00:00
fin : 2026-03-26 21:00:00
2026-03-26
Peut-on vivre sans musique ? atelier animé par Laurence Bouchet Opoczinsky. Est-ce un simple divertissement ou quelque chose de plus fondamental ? Aucune connaissance n’est requise pour participer. Venez prendre du recul avec vos idées et les partager. Réflexion à partir de l’écoute de morceaux de musique interprétés par Michel Opoczynski à la guitare classique. .
Salle Ducreux Château du Désert 9 Chemin de la Canissière Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 24 69 19 universitepopulairemaiche@gmail.com
