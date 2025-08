Peyotl Tours

Peyotl Tours samedi 25 octobre 2025.

Peyotl

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 19:30:00

fin : 2025-10-25 23:30:00

Date(s) :

2025-10-25

ÉVÈNEMENT, avec 35 ans de carrière hors des sentiers du marketing, onze albums et près de 3000 concerts, Lofofora sont de retour sur le pont du Bateau ivre ! Guitares lourdes, tensions brutes et décibels à vif le Bateau ivre accueille une soirée sous haute intensité avec LOFOFORA, parains et légendes du metal FR engagé, GRANDMA’s ASHES et son power-trio grunge progressif, et SEX SHOP MUSHROOMS, entre sludge halluciné et rock toxique. Une soirée inrratable, sauvage et sans concession, où les riffs cognent et les textes résonnent. Metal, grunge, doom un trip sonore abyssal et viscéral qui risque bien de faire tanguer le pit du Bateau ivre. .

English :

EVENT, with 35 years of career off the marketing trail, eleven albums and nearly 3000 concerts, Lofofora are back on the deck of the Bateau ivre!

German :

EVENT, mit 35 Jahren Karriere abseits der Marketingpfade, elf Alben und fast 3000 Konzerten sind Lofofora zurück auf dem Deck des « Bateau ivre »!

Italiano :

EVENTO: con una carriera di 35 anni, undici album e quasi 3000 concerti, i Lofofora tornano sul ponte del Bateau ivre!

Espanol :

EVENTO: con 35 años de carrera, once álbumes y casi 3.000 conciertos, Lofofora vuelve a la cubierta del Bateau ivre

L’événement Peyotl Tours a été mis à jour le 2025-07-30 par ADT 37