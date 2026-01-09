Peyrehorade invite l’humour Peyrehorade

Peyrehorade invite l’humour

146 Place Aristide Briand Peyrehorade Landes

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Mon village invite l’humour est le premier festival d’humour itinérant dédié aux petites communes de France. Ce concept propose une soirée réunissant trois humoristes professionnels d’univers différents, dont les spectacles sont programmés à Paris, au Festival d’Avignon et en région.

Rendez-vous le jeudi 22 janvier à 20h30

Salle de la Lutz Peyrehorade

La soirée se compose de 3 spectacles de 30 minutes, présentés par

• StF Human Show un humour sar-caustique, incisif et engagé, mêlant punchlines, jeux de mots et réflexion.

• Cédric Marronnier J’me censure demain un spectacle mêlant humour et imitations de chanteurs, humoristes et figures politiques, sans temps mort.

• Stéphane Galentin On s’dit tout un one-man-show énergique et sincère, confession humoristique sur la vie, primée dans plusieurs festivals. .

146 Place Aristide Briand Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Peyrehorade invite l’humour

Mon village invite l?humour is the first travelling comedy festival dedicated to small towns in France. The concept features an evening with three professional comedians from different backgrounds, whose shows are programmed in Paris, at the Avignon Festival and in the regions.

