PEZENAS BAL DU 14 JUILLET Pézenas 14 juillet 2025 07:00

Hérault

PEZENAS BAL DU 14 JUILLET Place du 14 Juillet Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Fête Nationale avec l’Orchestre Bal et feu d’artifice

Fête Nationale du 14 Juillet

De 20h45 à 22h puis de 22h45 à minuit

Bal du 14 Juillet avec orchestre

22H15

FEU D’ARTIFICE

Sur la promenade du Pré Saint Jean

#FEUDARTIFICE .

Place du 14 Juillet

Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 41 00

English :

National Holiday of July 14, 2022

JULY 14TH BALL

with the band LE GRAND POP

Place du 14 juillet

8:45pm to 10pm

then from 10:45pm to midnight

German :

Nationalfeiertag mit dem Orchester « Tour de Bal » und Feuerwerk

Italiano :

Festa nazionale con ballo dell’orchestra e fuochi d’artificio

Espanol :

Fiesta Nacional con la orquesta « Tour de Bal » y fuegos artificiales

L’événement PEZENAS BAL DU 14 JUILLET Pézenas a été mis à jour le 2025-06-21 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE